Прощавай, Росіє! Україна знайшла, куди постачати свої авіадвигуни

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Мотор Січ

Представники компанії «Мотор Січ» запевняють, що зараз українські авіаційні двигуни використовуються майже по всьому світу

Україна вже не залежить від Росії на ринку авіаційних моторів. Як повідомляє російське агентство ТАСС, найбільший на пострадянському просторі виробник двигунів для літаків та гелікоптерів українська компанія «Мотор Січ» знайшла ринки збуту своєї продукції, яка поставлялася для російської авіатехніки.

«Ми можемо побажати їм (Росії) успіху. Якщо не будемо поставляти в Росію, то у нас вже є інші ринки збуту в даний момент. Наша продукція в складі гелікоптерів літає практично у всіх країнах світу за малими винятками», - цитує ТАСС представника «Мотор Січ».

Нагадаємо, раніше о своєму розслідуванні «Главком» довів, що «Мотор Січ», незважаючи на заборону, продовжує співпрацювати з країною-агресором. Під час війни на Донбасі українська компанія займалася ремонтом літаків, які належать Міністерству оборони РФ.