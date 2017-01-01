  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Проспект Ватутіна в Києві перейменовано в проспект Шухевича

    • Сьогодні, 19:27
    • Розсилка
    Проспект Генерала Ватутіна став проспектом Романа Шухевича
    Проспект Генерала Ватутіна став проспектом Романа Шухевича

    Рішення покликне вшанувати пам’ять видатного діяча українського народу, зазначають у Київраді

    Сьогодні, 1 червня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    Відповідний проспект тепер носитиме ім’я командувача УПА Романа Шухевича. Рішення підтримали 69 депутатів.

    Читайте також

    «Рішення покликне вшанувати пам’ять видатного діяча українського народу. Громадське обговорення перейменування проходило з 28 березня до 28 травня 2016 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Перейменування проспекту на честь Романа Шухевича підтримали 3165 осіб — це 55 відсотків голосів, висловились проти — 2627 громадян», - інформують у Київраді.

    На засіданні Київради був присутній син Романа Шухевича, політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич, який подякував депутатам за вшанування пам’яті свого батька і перейменування проспекту на його честь.

    Читайте також
    Київ декомунізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ