Проспект Ватутіна в Києві перейменовано в проспект Шухевича

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Проспект Генерала Ватутіна став проспектом Романа Шухевича

Рішення покликне вшанувати пам’ять видатного діяча українського народу, зазначають у Київраді

Сьогодні, 1 червня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відповідний проспект тепер носитиме ім’я командувача УПА Романа Шухевича. Рішення підтримали 69 депутатів.

«Рішення покликне вшанувати пам’ять видатного діяча українського народу. Громадське обговорення перейменування проходило з 28 березня до 28 травня 2016 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Перейменування проспекту на честь Романа Шухевича підтримали 3165 осіб — це 55 відсотків голосів, висловились проти — 2627 громадян», - інформують у Київраді.

На засіданні Київради був присутній син Романа Шухевича, політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич, який подякував депутатам за вшанування пам’яті свого батька і перейменування проспекту на його честь.