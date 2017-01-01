Протести у Македонії: активісти пікетували будівлю парламенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти з прапором Македонії

Протестувальники звинуватили президента Джордґе Іванова у тому, що він відмовився дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість у парламенті

У понеділок на вулицях столиці Македонії Скоп’є відбулися акції протесту, учасники якого вийшли з картонними щитами в руках, що символізують захист країни від контролю з боку коаліції соціал-демократів та етнічних албанців.

Щити з паперу та квіти у кольорах національного прапора головним чином тримали жінки, діти та люди похилого віку. Протестувальники пройшли від будівлі уряду під стіни парламенту, вимагаючи нових виборів і відмови від планів зробити албанську другою державною мовою.

Правляча партія ВМРО-ДПМНЕ («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність») протягом кількох тижнів успішно блокує коаліцію від формування нового уряду і обрання спікера парламенту.

Протестувальники звинуватили президента Джордґе Іванова у тому, що він відмовився дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість у парламенті.

Сполучені Штати і Європейський союз закликали ВМРО-ДПМНЕ припинити тактику протидії, яка лише продовжить політичну кризу в країні.

Речниця Єврокомісії Майя Косьянчич 10 квітня заявила, що новий уряд Македонії «має бути створено без подальших зволікань на основі парламентської більшості, яка там є».

Джерело: Радіо Свобода