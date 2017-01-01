Протести в Бразилії: сутички з поліцією, палаючі покришки і погром банку

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Всього за даними профспілкових організацій участь у страйку в Бразилії взяли 40 млн осіб

Кілька мільйонів людей вийшли на вулиці Бразилії на першу за більш ніж два десятиліття загальний страйк, повідомляє BBC.

«Це стане найбільш масштабним страйком в історії Бразилії», – говорить голова профспілкової групи Паулу Перейри да Сілви.

У страйку взяли участь, зокрема, працівники громадського транспорту, співробітники приватних компаній, банкіри, вчителі.

Протестувальники виступають проти запропонованих президентом країни Мішелем Темером пенсійних реформ. На думку бразильського лідера, такі зміни необхідні, щоб подолати економічну кризу.

Демонстрації проходять по всій країні. При цьому організатори страйків стверджують, що вони мають намір акцентувати увагу на проведенні протестів саме у великих містах.

Інформації про потерпілих у ході страйків поки немає.

Також повідомляється, що в Ріо-де-Жанейро поліція розігнала протестувальників проти реформ за допомогою сльозогінного газу.

Учасники акції протесту підпалили на цій вулиці барикади з покришок, правоохоронці намагаються загасити їх за допомогою водометів. У ході зіткнень маніфестантів розгромили відділення одного з банків. Більшість торгових точок в цьому районі зараз закриті, їх власники загороджують двері і вікна дерев'яними щитами, щоб захистити майно від вандалів. Раніше 16 осіб були затримані в ході аналогічної акції в Сан-Паулу, пише Reuters.

Всього за даними профспілкових організацій участь у страйку взяли 40 млн осіб.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року в Бразилії Мішель Темер змінив на посту президента усунуту внаслідок імпічменту Ділму Руссефф. Новий лідер південноамериканської країни назвав своїми пріоритетами боротьбу з безробіттям і усунення бюджетного дефіциту.

Однією з найважливіших ініціатив Темера як глави держави стала пенсійна реформа, проект якого зараз обговорюється в парламенті. Серед пунктів цього документа - підвищення пенсійного віку та скорочення пільг для певних категорій громадян.