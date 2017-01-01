Проти Аброськіна розгорнули ганебну кампанію, – Аваков

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Аваков переконаний, що для Донецької області Аброськін – це ідеальний поліцейський

Проти заступника начальника Національної поліції В’ячеслава Аброськіна сьогодні розгорнули ганебну кампанію, яка вигідна тільки ворогам України. Тобто тим людям, проти кого і веде активну боротьбу голова Донецької поліції, а віднедавна – заступник керівника Нацполіції.

Про це розповів міністр МВС України Арсен Аваков у програмі «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

«Аброськін – це один із небагатьох офіцерів, який відкрито, у найтяжчі моменти війни з Росією, йшов уперед. Він залишався працювати у Севастополі, коли більшість патріотів України там уже не могли вільно перебувати. Також він був чи не єдиним, який наполягав, щоб Україна в Криму діяли більш рішуче», – розповідає Аваков.

Після такої гідної позиції, за словами міністра, він призначив В’ячеслава Аброськіна головою Донецького облуправління Нацполіції.

«Усі розуміють, що очолювати правоохоронну систему у 2014 році в Донецькій області було дуже складно. Важко було витримати весь той тиск, але Аброськін це витримав. Мені відомо, що до його близьких, які через поважний вік не хочуть залишати Севастополь, постійно приходять люди з ФСБ і тероризують допитами. Тому, можна сказати, що Аброськін – це головний ворог для усіх «сєпарів», – вважає міністр МВС.

Відтак ганебну кампанію проти Аброськіна розгорнули ті, кому він незручний.

«Якщо ми сьогодні подивимося на рівень злочинності у Донецькій області, то зрозуміємо, чи гарний там голова місцевої поліції, чи ні. Я переконаний, що для Донецької області Аброськін – це ідеальний поліцейський, і таких людей потрібно цінувати», – наголосив Арсен Аваков.