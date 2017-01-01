Протягом дня бойовики 50 разів обстріляли позиції сил АТО

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Бойовики не припиняють обстрілювати Авдіївку

Бойовики на Донбасі протягом дня 50 разів обстріляли позиції сил АТО, четверо українських бійців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Російсько-терористичні війська продовжують грубо порушувати мінські угоди. З початком доби їх підрозділи 50 раз обстріляли позиції українських військ. Значна кількість обстрілів відбувалась з використанням важкого озброєння», — йдеться у повідомленні.

На маріупольському напрямку ворог вів вогонь по морських піхотинцях поблизу Водяного з артилерійських систем 122 калібру. Опорні пункти поруч Гнутового та Водяного обстрілював з мінометів 120 та 82 калібру. По захисниках Лебединського били зі 120 мм мінометів. Танки вели вогонь по українських бійцях у Новотроїцькому та Широкиному, потім до обстрілів тут долучились снайпери.

На донецькому напрямку оборонців Троїцького ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152 калібру, а також з мінометів 120 та 82 мм. Опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського зі 120 мм мінометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки та Луганського.

На луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з ПТРК та стрілецької зброї в районі Новозванівки. Окрім того, бойовики обстріляли околицю Авдїївки з використанням РСЗВ «Град-П». Внаслідок обстрілу було пошкоджено 21 будівлю, постраждалих немає.

Як зазначається, українським воїнам довелось відкривати вогонь у відповідь. Четверо бійців було поранено.