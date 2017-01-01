Провокації в Одесі: поліція знайшла вибухівку в районі Куликового поля

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У рюкзаку, знайденому поліцейськими в районі Куликового поля в Одесі, виявили гранати, електродетонатори й запали часів Другої світової війни

У ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Одеській області.

«У рюкзаку було виявлено гранати Ф-1, РГМ, РДГ-2Б, імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумуляторну батарею та тротилову шашку», – уточнили в поліції.

Вибухівку вилучили та віддали на експертизу. Обставини події з'ясовують.

У поліції нагадали, що в ці дні працюють у посиленому режимі.

«На вулицях міста працюють понад дві тисячі правоохоронців. Просимо громадян не порушувати публічний порядок, з розумінням ставитися до заходів, які вживаються працівниками поліції для забезпечення спокою гостей та жителів міста», – ідеться в повідомленні.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів погодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.