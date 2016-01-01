Путін хоче дестабілізувати не лише Україну, а півсвіту, - СБУ

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Грицак розповів про глобальні плани Кремля

Глобальні плани Кремля набагато ширші - дестабілізація ситуації не тільки в Україні, але й у Білорусі, Молдові, Польщі, Словаччині, та, у так званій, «старій Європі». Про це заявив глава Служби безпеки Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«Ми вирішили спрацювати на випередження та публічно озвучити наміри ворога про спробу дестабілізувати ситуацію через штучні акції протесту в столиці під усіма можливими гаслами. Оприлюднені плани - лише верхівка айсберга», - сказав Грицак.

За його словами, головне усвідомлювати, що Кремль не змінив кінцевої мети своєї стратегії щодо нашої країни - знищення української державності. «Сьогодні я можу стверджувати, що перший етап маріонетки російських спецслужб успішно провалили, звісно, за нашою допомогою та інших правоохоронних органів», - підкреслив глава СБУ.

За словами глави СБУ, підривна робота проти нашої країни має кілька напрямків і Служба знає про них і контролює ситуацію. перший стосується регіонів України. «За задумом російських кураторів, під гаслами децентралізації одночасно на сесіях багатьох обласних рад повинні були пролунати вимоги щодо впровадження «договірних відносин» між Кабінетом Міністрів України та місцевими радами. У разі успіху цієї стратегії, регіони перетворяться на такі собі «удільні князівства», - наголосив Грицак.

Керівник СБУ також повідомив, що другий рівень цієї стратегії - створення окремих псевдотериторіальних громад на рівні окремих сіл та міст, які намагаються незаконно перебрати на себе функції держави. «Уся ця діяльність документується нами в рамках десятків кримінальних проваджень, і ми чітко бачимо «російські вуха» за організаторами цих «самоврядницьких ініціатив», - розповів Грицак.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.