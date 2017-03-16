Путін і Порошенко мають спільні інтереси щодо України, – екс-нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін

Путіну хоче ввести нестабільні регіони так званих «ДНР» та «ЛНР» в поле України, зазначив Доній

Окрім мети матеріального збагачення, друга пріоритетна ціль президента України Петра Порошенка – це максимальне перебування при владі. Для того, щоб обратися на другий термін, йому, як і президенту Росії Володимиру Путіну, необхідно ввести території так званих «ДНР» і «ЛНР» в правове поле України.

Таку думку висловив екс-нардеп Олесь Доній у прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

«Стратегія Путіна – це максимальне ослаблення України. Тому чинна влада, яка особисто максимально збагачується, а українців робить біднішими, вигідна для Путіна. Він сподівається, що ситуація таким чином буде постійно погіршуватися і Україна не стане символом змін», – певен Олесь Доній.

Для того, щоб цей план посилити, Путіну необхідно ввести нестабільні регіони так званих «ДНР» та «ЛНР» в поле України. У цьому плані, на думку Донія, присутні й інтерес Президента Порошенка, який він підтримував, зокрема, через вплутування України в Мінський процес.

«Окрім мети матеріального збагачення, друга пріоритетна ціль Петра Порошенка – це максимальне перебування при владі. Наразі його оточення вже почало говорити про другий термін президентства. Для того, щоб обратися на другий термін, Президенту потрібен вигідний спаринг-партнер. Для Порошенка вигідно, щоб це був хтось або від «Опоблоку», або від подібної партії. Але, щоб провести в другий тур таких людей, наразі в країні не вистачає голосів. Тому для цього і необхідні додаткові 2 мільйона виборців, які живуть наразі на окупованих територіях. Саме тут інтереси Путіна і Порошенка ще раз збіглися», – пояснює Доній.

Громадський діяч вважає, що зараз потрібно збирати союзників між патріотичними силами опозиції, знаходити порозуміння та допустимі компроміси. Адже такої прихованої небезпеки, яку представляє сьогоднішній режим влади, вже давно не було.

«Я готовий підтримати всі сили в патріотичній опозиції, які готові стати на заміну режиму Порошенка. Чи можуть змінити ситуацію парламентські вибори? Хоч опозиція і прагне до переобрання, але я, на жаль, не вірю, що позачергові парламентські вибори можуть змінити ситуацію. Чинна влада монополізувала такі фінансові ресурси, що можливість підкупу депутатів навіть після переобрання досить вірогідна. Тому я виступаю за проведення позачергових президентських виборів, але зараз про це не наважується говорити майже ніхто із політиків», – підсумував Олесь Доній.