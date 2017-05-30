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    Путін: нічого особливого від перемоги Трампа на виборах ми не чекали

    • Сьогодні, 05:58
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Президент Росії сподівається на те, що нормалізація російсько-американських відносин «колись станеться»

    Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія не мала особливих очікувань від приходу до влади в США адміністрації Дональда Трампа.

    Про це Путін заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

    «Ми нічого і не чекали, нічого особливого (від адміністрації Трампа)», - сказав він.

    «Зрозуміло, ми чули в ході передвиборної кампанії наміри вже обраного і вступившого на посаду президента Сполучених Штатів пана Трампа про його бажання нормалізувати російсько-американські відносини. Він говорив про те, що вже гірше нікуди, ми це добре пам'ятаємо», - зазначив глава РФ.

    Також Путін додав, що «насправді внутрішньополітична ситуація в Штатах складається таким чином, що люди, які програли вибори, ніяк не хочуть з цим змиритися і, на жаль, найактивнішим чином у внутрішньополітичній боротьбі використовують антиросійську карту під надуманими приводами».

    Водночас він сподівається на те, що «нормалізація російсько-американських відносин колись станеться».

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