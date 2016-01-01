Путін побачив, як труднощі згуртували росіян у 2016 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

YouTube

Мешканці Далекого Сходу першими переглянули новорічне привітання президента РФ

Президент РФ Володимир Путін у новорічному зверненні до росіян назвав 2016 рік, що минає, непростим. Запис звернення, яке транслювалося на Далекому Сході, викладений на YouTube.

«2016 рік йде. Але труднощі, з якими ми зіткнулися, згуртували нас, спонукали відкрити величезні резерви наших можливостей для руху вперед», - заявив президент Росії.



Путін також додав, що в новорічну ніч кожен «може стати трохи чарівником». «Для цього просто потрібно з любов'ю і вдячністю ставитися до батьків, оточувати увагою і турботою своїх дітей, свою сім'ю, поважати колег по роботі, берегти дружбу, захищати правду і справедливість, бути милосердними, допомагати тим, хто чекає на підтримку. Ось і весь секрет », - уклав президент РФ.