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    Путін побачив, як труднощі згуртували росіян у 2016 році

    • Сьогодні, 15:37
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    Мешканці Далекого Сходу першими переглянули новорічне привітання президента РФ

    Президент РФ Володимир Путін у новорічному зверненні до росіян назвав 2016 рік, що минає, непростим. Запис звернення, яке транслювалося на Далекому Сході, викладений на YouTube.

    «2016 рік йде. Але труднощі, з якими ми зіткнулися, згуртували нас, спонукали відкрити величезні резерви наших можливостей для руху вперед», - заявив президент Росії.

    Путін також додав, що в новорічну ніч кожен «може стати трохи чарівником». «Для цього просто потрібно з любов'ю і вдячністю ставитися до батьків, оточувати увагою і турботою своїх дітей, свою сім'ю, поважати колег по роботі, берегти дружбу, захищати правду і справедливість, бути милосердними, допомагати тим, хто чекає на підтримку. Ось і весь секрет », - уклав президент РФ.

    Путін
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