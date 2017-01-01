Путін поговорив з Макроном: окупацію Донбасу назвав «внутрішньоукраїнською кризою»

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Президент країни-агресора Володимир Путін

Путін і Макрон домовилися співпрацювати в «нормандському форматі»

Сьогодні, 18 травня, відбулася телефонна розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і новим президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін привітав Макрона з офіційним вступом на посаду президента Франції і формуванням нового уряду.

Президенти Франції та РФ домовилися спільно працювати з актуальних міжнародних і регіональних питань, включаючи боротьбу з тероризмом.

«Підкреслена, зокрема, важливість подальшої взаємодії в рамках «нормандського формату» щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи на основі Мінських угод», - зазначається в повідомленні Кремля.

Макрон і Путін також обговорили можливості майбутніх особистих контактів.