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    Путін поговорив з Макроном: окупацію Донбасу назвав «внутрішньоукраїнською кризою»

    • Сьогодні, 18:07
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    Президент країни-агресора Володимир Путін
    Президент країни-агресора Володимир Путін

    Путін і Макрон домовилися співпрацювати в «нормандському форматі»

    Сьогодні, 18 травня, відбулася телефонна розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і новим президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін привітав Макрона з офіційним вступом на посаду президента Франції і формуванням нового уряду.

    Президенти Франції та РФ домовилися спільно працювати з актуальних міжнародних і регіональних питань, включаючи боротьбу з тероризмом.

    «Підкреслена, зокрема, важливість подальшої взаємодії в рамках «нормандського формату» щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи на основі Мінських угод», - зазначається в повідомленні Кремля.

    Макрон і Путін також обговорили можливості майбутніх особистих контактів.

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