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    Путін розповсюджує брехню, щоб підірвати Захід – міністр оброни Британії

    • Сьогодні, 16:50
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    <span>Майкл Фаллон&nbsp;</span>
    Майкл Фаллон 

    Росія випробовує Захід і НАТО – британський міністр оборони

    Міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон звинувачує президента Росії Володимира Путіна у спробах підірвати Захід, розповсюджуючи брехню та чинячи кібератаки, пише «Радіо Свобода».

    За словами Фаллона, прокремлівські медіа, такі як RT і Sputnik зараз розповсюджують «дезінформацію радянського стилю». Британський міністр наголошує, що за оцінками НАТО, «загроза кібератак» проти цифрової інфраструктури альянсу упродовж останнього року зросла на 60%.

    «Ми бачимо країну, яка, використовуючи дезінформацію як зброю, створила те, що ми зараз можемо назвати ерою пост-правди. Росія однозначно випробовує НАТО і Захід. Вона намагається поширити свою сферу впливу, дестабілізувати країни і послабити альянс», – заявив Фаллон під час виступу ввечері 2 лютого.

    «НАТО і Захід мають робити більше для боротьби з фальшивою реальністю, яка просувається через дезінформацію радянського стилю. Ми мусимо протиставити путінській правді швидшу правду», – зазначив Майкл Фаллон.

    У той же час він закликав до кооперації з Москвою і висловив сподівання на поліпшення відносин між Заходом та Росією.

    «Сподіваємося, що Росія змінить курс. Вона знову може стати партнером, якого Захід завжди хотів», – наголосив британський міністр.

    Росія Путін
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