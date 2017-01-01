Путін заявив, що США «перейшли червону межу», завдавши удар по Сирії

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Володимир Путін та Хасан Роухані

Президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Хасан Роухані назвали авіаудар США по Сирії порушенням міжнародного права.

Крім того, Росія та Іран заявили, що Штати «перейшли червону межу», завдавши удар.

Таку думку очільники двох держав висловили під час телефонної розмови в неділю, 9 квітня, повідомляє прес-служба Кремля.

Обидва президенти також наголосили на «неприпустимості агресивних дій США проти Сирії» та висловилися за об'єктивне розслідування обставин інциденту з хімічною зброєю в сирійській провінції Ідліб.

Як уточнили в прес-службі, розмова між Путіним і Роухані відбулася за ініціативи іранської сторони.

«Відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії. З обох сторін була відзначена неприпустимість агресивних дій США проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права. Володимир Путін і Хасан Роухані висловилися за об'єктивне, неупереджене розслідування всіх обставин інциденту з хімічною зброєю 4 квітня в сирійській провінції Ідліб. Лідери також наголосили на важливості продовження тісної взаємодії з політико-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту в Сирії», — йдеться в повідомленні.