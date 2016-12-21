Путінська пропаганда виявилася вкрай дієвою - європейські експерти

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Володимир Путін

Кремль використовує для пропаганди не тільки такі великі державні ЗМІ, але і маргінальні джерела, в числі яких опинилися невеликі веб-сайти, блоги і соцмережі

Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій ЄС (East Stratcom Task Force) при Європейській службі зовнішніх зв'язків визнала високу ефективність російської пропаганди, пише німецький таблоїд Bild. Відповідну експертну доповідь про російську дезінформаційну кампанію, був опублікований в четвер.

Для цих цілей, як пишуть експерти, Кремль використовував не тільки такі великі державні ЗМІ, як RT або Sputnik, але і маргінальні джерела, в числі яких опинилися невеликі веб-сайти, блоги і соцмережі. «Найчастіше використовувалася відверта брехня, яка мала на меті дискредитувати певних персон, політичні групи, уряду або мейнстрім-ЗМІ», - зазначають експерти.

Дослідження, як йдеться далі, велося протягом 15 місяців, за цей час експерти зібрали 2,5 тисячі новинних сюжетів на 18 мовах, які суперечили інформації, яка перебувала у вільному доступі. «Метою цієї дезинформаційній кампанії було послабити і дестабілізувати ситуацію на Заході як шляхом звернення до вже існуючих проблем, так і за допомогою створення штучних», - йдеться в документі.

На закінчення автори доповіді доходять до тривожного висновку, що «західні країни не просто знаходяться в самому розпалі інформаційної війни з Росією, а взагалі ризикують її програти». «Ми прийшли до висновку, що дезінформаційна кампанія виявилася вкрай успішною», - підкреслюють фахівці.