П’ятьом ключовим фігурантам «справи 2 травня» продовжено арешт

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Пожежа в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року

Судове засідання з перервами тривало три доби

Міський суд Чорноморська Одеської області залишив під вартою п’ятьох ключових фігурантів одеської «справи 2 травня». Рішення було прийнято у п’ятницю, 2 червня.

Зокрема, представники «Антимайдану» – громадяни Росії Максим Сакаулов і Євген Мефьодов, колишній капітан одеської міліції Сергій Долженков, Владислав Романюк та Сергій Корчинський, перебуватимуть в слідчому ізоляторі ще 30 днів.

Засідання з перервами тривало три доби. Якби рішення не було, проросійські активісти могли опинитися на волі: 6 червня (тобто в перший робочий день після офіційного вихідного через Трійцю. – Ред.) спливав попередній термін тримання під вартою обвинувачених, повідомляє Радіо Свобода.

Засідання у «справі 2 травня» вперше проводилось у Чорноморську – місті, яке розташоване за 30 кілометрів від Одеси. Раніше резонансну справу розглядав Малиновський районний суд Одеси. Після саморозпуску суддівської колегії провадження було передано в Апеляційний суд. За рішенням апеляції справу передали в міськсуд Чорноморська.

Колегія суддів має намір розглянути кримінальну справу щодо подій 2 травня в центрі Одеси «якомога швидше і в зв'язку з цим планує проводити засідання кілька разів на тиждень», повідомила прес-служба суду.

Суд направив вимоги щодо гарантування безпеки судового процесу в Генпрокуратуру, прокуратуру Одеської області, регіональне управління Національної поліції.

Обвинувачених випустили з «клітки» в залі суду і під час судових засідань вони сиділи на лавах позаду адвокатів в оточенні поліцейських, але від кайданків не звільняли.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачувалися понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Загалом 2 травня 2014 року під час масових сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 людей було поранено.