Рабінович закликав негайно знайти заміну Клімкіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Рабінович

Рабінович вважає, що для проведення проукраїнської політики на зовнішній арені потрібні інші люди

2016 рік був провальним для української дипломатії, у нас зовсім не залишається друзів в світі. Тому на зміну керівникам зовнішньополітичного напрямку повинні прийти люди, котрі переслідують виключно проукраїнські інтереси. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Попередній рік став провальним для української дипломатії в усіх напрямках, через бездарну зовнішньої політики у нас вже не залишається друзів в світі. І такий стан підштовхує до того, що керівники зовнішньополітичного напрямку повинні піти, а їм на зміну повинні прийти нові люди, які втілюють на зовнішній арені стратегічні інтереси України. Парламент України повинен заслухати звіт про роботу дипломатів - і прийняти рішення про їх негайну заміну», - заявив Рабинович.

«Давайте проаналізуємо. Ми все поставили в наших відносинах зі стратегічним партнером США на Клінтон. Переміг Трамп - і ми завмерли в страшному очікуванні, не знаємо, що робити далі. У Франції скоро вибори: переможуть або Ле Пен, або Фійон - що ми будемо робити, адже ні з одним з них місток навіть не встановлюється. Ми недавно з Мураєвим (народний депутат України, голова політради партії «За життя») були у Ле Пен в Парижі, вона взагалі нічого не знає, що відбувається в Україні, ніхто з українських дипломатів не пояснює. На Близькому Сході стратегічний партнер Ізраїль голосував з кримського питання за нас, дав нам можливість 20 000 робочих місць і 5 млрд доларів, але ми голосуємо в ООН проти Ізраїлю, знаючи ще й при цьому, що Трамп це не підтримує. Для чого все це робиться, для чого працювати проти Трампа? Це просто робота проти інтересів і своєї країни», - заявив народний депутат.

На думку Рабіновича, «нам потрібно бути розумними і, якщо хочете, хитрими дипломатами, а не тупими і прямолінійними, треба шукати обхідні шляхи, треба рятувати країну». «Але при цьому ми не можемо і не повинні нічого «віддавати», від чогось «відмовлятися», «капітулювати» - це хибний шлях. У нас вічно дві крайності. То ми «воюємо до переможного кінця», то ми «здаємо все на світі». Ні. Треба вибудовувати грамотну зовнішню політику, яка переслідує виключно, підкреслюю, виключно проукраїнські інтереси», - повідомив політик.

«Для проведення такої проукраїнської політики на зовнішній арені потрібні інші люди», - резюмував Рабінович.