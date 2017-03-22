Рада прийняла закон про стабілізацію «Чорноморнафтогазу»

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Видобуток газу на шельфі Чорного моря

Співавтор закону Ольга Бєлькова зазначила, що ситуація на «Чорноморнафтогазі» дуже складна

Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв’язку з тимчасовою окупацією території України».

Відповідне рішення підтримали 233 народні депутати.

Як зазначила один із авторів закону, заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, ситуація на державному підприємстві складна.

«Чорномонафтогаз з 18 березня поточного року відновив контроль на Стрілковому газовому родовищі, що забезпечує потребу в природному газі населення м. Генічеську та Генічеського району. Вдалося припинити невигідну для підприємства спільну діяльність з ПраТ «Пласт». Але в умовах постійно арештованих кредиторами банківських рахунків неможливо здійснювати витрати, пов’язані з експлуатацією родовища. Наразі КМУ покладено на ЧНГ обов’язок (постанова КМУ від 22.03.2017) з безперебійного постачання газу населення і відповідно необхідно надати можливість підприємству виконувати цей обов’язок», - написала Бєлькова на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що в квітні поточного року Держгеонадра було призупинено спецдозволи на користування надрами на Одеському та Штормовому газових родовищ (шельф Чорного моря, економічна зона України) з причини заборгованості за податковими зобов’язаннями, які виникли до анексії Криму в лютому 2014 року.

«Ці спецдозволи є доказовою базою в міжнародних судах проти РФ. Підприємство наразі не в змозі своєчасно сплачувати податкові зобов’язання через те, що кредиторами заблокована господарська діяльність. 13 травня поточного року Держгеонадра прийняла рішення відтермінувати зупинення дії спеціальних дозволів до 01 вересня поточного року», - зазначила нардеп.

Вона заявила, що тепер слід чекати від НАК «Нафтогаз» та «Чорноморнафтогаз» рішучих дій щодо захисту українських інтересів.