Рада провалила голосування за введення санкцій проти Януковича і його соратників

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Парубій ставив пропозицію про голосування на повернення, причому двічі, однак голосів знову-таки не вистачило

Верховна Рада не змогла прийняти проект постанови «Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності» (№5350). Кнопку «за» натиснуло лише 202 парламентарі.

Варто зазначити, що Парубій ставив пропозицію про голосування на повернення, причому двічі, однак голосів знову-таки не вистачило.

За прийняття проекту постанови проголосувало лише 202 нардепи

Нардепи не змогли навіть повернути проект постанови до голосування

«На жаль, постанову відхилено, – зазначив Парубій. – Хоча я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом ввести санкції проти найвищого керівництва Януковича, яке знищувало нас усіх, громадян, і на Майдані, і яке організовувало війну проти України, я цього не розумію...»

Відповідно до тексту пояснювальної записки , проектом постанови пропонується схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності.

Сайт ВР надає поіменний список, хто з депутатів і як голосував за проект постанови.