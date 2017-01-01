Рада провалила голосування за введення санкцій проти Януковича і його соратників
- Сьогодні, 11:34
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Парубій ставив пропозицію про голосування на повернення, причому двічі, однак голосів знову-таки не вистачило
Верховна Рада не змогла прийняти проект постанови «Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності» (№5350). Кнопку «за» натиснуло лише 202 парламентарі.
Варто зазначити, що Парубій ставив пропозицію про голосування на повернення, причому двічі, однак голосів знову-таки не вистачило.
За прийняття проекту постанови проголосувало лише 202 нардепи
Нардепи не змогли навіть повернути проект постанови до голосування
«На жаль, постанову відхилено, – зазначив Парубій. – Хоча я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом ввести санкції проти найвищого керівництва Януковича, яке знищувало нас усіх, громадян, і на Майдані, і яке організовувало війну проти України, я цього не розумію...»
Відповідно до тексту пояснювальної записки, проектом постанови пропонується схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності.
Сайт ВР надає поіменний список, хто з депутатів і як голосував за проект постанови.