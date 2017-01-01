Рада сьогодні розгляне законопроект про Конституційний Суд
- Сьогодні, 09:59
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Пленарні засідання сьогодні триватимуть до 18.00
Верховна Рада розгляне на пленарному засіданні у четвер проект закону про Конституційний Суд України.
Про це повідомляє сайт парламенту.
«Серед інших питань порядку денного - проект закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях, проект закону про Український культурний фонд, проект закону про державні символи України», - йдеться у повідомленні.
Депутати також планують розглянути у другому читанні законопроекти про антидопінговий контроль у спорті, про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові), про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини).
В порядку денному також – питання місцевого самоврядування, зокрема, проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища, щодо добровільного приєднання територіальних громад.
У четвер, згідно з Регламентом, пленарні засідання тривають до 18.00.