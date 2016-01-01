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    Рада ухвалила законопроект про покращення інвестиційного клімату в Україні

    • Вчора, 02:43
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    За відповідний законопроект проголосували 240 народних депутатів

    Депутати Верховної Ради проголосували за законопроект № 5368 «про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)».

    За відповідний законопроект проголосували 240 народних депутатів.

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