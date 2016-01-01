Рада ухвалила законопроект про покращення інвестиційного клімату в Україні
- Вчора, 02:43
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Розсилка
За відповідний законопроект проголосували 240 народних депутатівДепутати Верховної Ради проголосували за законопроект № 5368 «про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)».
За відповідний законопроект проголосували 240 народних депутатів.
Ухвалили третій бюджетний закон 5368 щодо покращення інвестиційного клімату.https://t.co/cYGwMR7CKK pic.twitter.com/m3kJXG4oKZ— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 21 декабря 2016 г.