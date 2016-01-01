Рада вирішила передати 5% ренти від видобутку нафти і газу в місцеві бюджети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року

Верховна Рада на вечірньому засіданні у вівторок прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №3038, який передбачає надходження 5% рентних платежів від видобутку нафти і газу в місцеві бюджети.

За нього проголосували 259 народних депутатів.

Законопроект встановлює розподіл коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату в такому співвідношенні: 2% для обласних бюджетів та 3% для об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення (або 2% для районного бюджету і 1% для сільських, селищних та міських бюджетів).

У той же час 95% ренти буде надходити в державний бюджет.

Мета законопроекту - надати більше можливостей для вирішення проблем на місцях, поліпшення еколого-економічної ситуації населених пунктів, що має сприяти налагодженню плідної співпраці між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, тому що в іншому випадку у держбюджеті на 2017 рік з'явився б розрив у 2,4 млрд гривень.