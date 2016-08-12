Рада внесла зміни до правил дорожнього руху

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Пріоритетність транспортних засобів, які рухаються по колу

Запроваджено єдині правила перетину транспортними засобами перехресть, де організовано круговий рух

Верховна Рада України встановила, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, які вже рухаються ними по колу. За відповідний законопроект №4246 «Про внесення змін до статті 41 закону України «Про дорожній рух» (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)» проголосувало 234 депутати.

За словами автора ініціативи нардепа Михайла Папієва, прийняття закону дозволить знизити аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

Пояснюючі необхідність таких змін, депутат поскаржився, що зараз не на всіх автошляхах є дорожня розмітка та знаки, також у кожному місті діє своє правило перетину перехресть з рухом по колу, що спричиняє аварійність на таких ділянках.

«Тому сьогодні в суспільстві затребувані зміни, якими б запроваджувалися єдині правила перетину транспортними засобами перехресть, де організовано круговий рух», – ідеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 25 березня у Києві активісти просили водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.