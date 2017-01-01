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    Рада ввела поняття «національний вид спорту»

    • Сьогодні, 13:16
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    Бойовий гопак
    Бойовий гопак

    Депутати визначили бойовий гопак національним видом спорту

    Верховна Рада України визначила поняття національних видів спорту і передбачила можливість створення федерацій таких видів спорту.

    Відповідний закон про внесення змін до закону про фізичну культуру і спорт щодо визнання національних видів спорту на пленарному засіданні в четвер у другому читанні і в цілому підтримало 227 народних депутатів.

    «Наші гопаківці... Сьогодні для них свято зробили народні депутати», – сказав після голосування голова парламенту Андрій Парубій.

    Згідно з ухваленим законом, національними є види спорту, що ґрунтуються на національно-культурних традиціях України.

    У разі відсутності міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку відповідного виду спорту, надається за рішенням Міністерства молоді та спорту. Згідно із законом, міністерство також формуватиме збірні команди з національних видів спорту.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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