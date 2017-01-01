Рада заборонила георгіївську стрічку в Україні
- Сьогодні, 17:16
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Закон передбачає штрафи 850-2550 грн за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення
Верховна Рада України ухвалила законопроект про заборону георгіївських стрічок в Україні. За закон проголосували 238 депутатів.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2987 «про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».
Документ передбачає штрафи 850-2550 грн за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення. Повторне порушення протягом року потягне більший штраф - від 2550 грн до 5100 грн або адмінарешт до 15 діб.
При цьому георгіївську стрічку чи предмети з її зображенням у будь-якому разі вилучать.
Джерело: Еспресо ТВ