Радіус операції з пошуку уламків Ту-154 в Сочі становить 10 км
- 26 Грудня, 07:32
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Сьогодні о сьомій годині російські судна вийшли в район пошуків уламків Ту-154
Радіус пошуково-рятувальної операції в районі катастрофи літака Ту-154 Міноборони Росії в Сочі, що проводиться рятувальниками Росморрічфлоту, становить близько 10 км, передає РІА «Новини».
«Сьогодні о сьомій годині наші судна вийшли в район пошуків:« Водолаз 32 »,« Веретехін ». На підході катамаран «Борей», - сказали в Росморрічфлот.
Стверджується, що радіус пошукових робіт становить близько 10 км.
«Течія розносить уламки», - пояснили рятувальники, додавши, що незабаром в пошуковій операції також візьме участь морське судно, максимально обладнане всім необхідним для проведення рятувальних робіт, - «Рятувальник Демидов».
Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.
Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.