Радник Авакова розповів, як Кернес розграбував Харків

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Геннадій Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес створив у місті «систему тотального розграбування»

Про це в інтерв’ю виданню «Гордон» повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Ця людина створила систему тотального розграбування. Будь-який майбутній мер зіткнеться з дефолтом, тому що «завдяки» Кернесу Харків фактично банкрут», – сказав він.

Геращенко при цьому додав, що людям подобається розважальний мультикомплекс, який Кернес побудував на базі Парку ім. Горького. «При цьому харків'яни навіть не замислюються: гроші з функціонування парку йдуть не в міський бюджет. Комплекс побудований тільки за рахунок того, що банку заклали об'єкти комунальної власності», – додав радник голови МВС.

На думку Геращенка, Кернес «вибудував найбільш тотальну, жорстку і вертикальну схему розграбування, яку планував перекинути на всю Україну».

«Він бачив себе у вищому керівництві держави», – додав Геращенко, зазначивши, що зробити це йому завадили «Майдан та куля снайпера».