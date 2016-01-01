Референдум про незалежність Каталонії неможливий, – прем’єр Іспанії
- Вчора, 22:19
-
Розсилка
Лідери Каталонії пообіцяли провести референдум про незалежність до вересня 2017 року зі згодою або без згоди центрального урядуІспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой категорично відкинув можливість проведення будь-якого референдуму в Каталонії щодо відділення від Іспанії.
Про це повідомляє Reuters.
Лідери Каталонії пообіцяли провести референдум про незалежність до вересня 2017 року зі згодою або без згоди центрального уряду, хоча воліли б консенсуального голосування, подібно до того, яке було у Шотландії в 2014 році.
Як відомо, шотландці проголосували за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.
«Неможливо провести референдум, який дозволить позбавитись національного суверенітету і рівності іспанців», – сказав Рахой, додавши, що він завжди був відкритий для розмов з інших питань, але закон чітко визначає, що референдум незаконний.
«Я пропоную щось набагато більш розумне, діалог. Я закликаю більше не робити ніяких кроків у протилежному напрямку», – сказав Рахой.
Нагадаємо, у грудні Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії щодо проведення референдуму про незалежність провінції у 2017 році.
Як відомо, 9 листопада 2015 року парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії.
Уряд Іспанії відразу оскаржив це рішення, тому дія резолюції були призупинена з 11 листопада минулого року.
1 серпня 2016 року Конституційний суд Іспанії призупинив дію резолюції про незалежність Каталонії.