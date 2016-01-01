Референдум про незалежність Каталонії неможливий, – прем’єр Іспанії

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Лідери Каталонії пообіцяли провести референдум про незалежність до вересня 2017 року зі згодою або без згоди центрального уряду

Іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой категорично відкинув можливість проведення будь-якого референдуму в Каталонії щодо відділення від Іспанії.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери Каталонії пообіцяли провести референдум про незалежність до вересня 2017 року зі згодою або без згоди центрального уряду, хоча воліли б консенсуального голосування, подібно до того, яке було у Шотландії в 2014 році.

Як відомо, шотландці проголосували за те, щоб залишитися частиною Сполученого Королівства.

«Неможливо провести референдум, який дозволить позбавитись національного суверенітету і рівності іспанців», – сказав Рахой, додавши, що він завжди був відкритий для розмов з інших питань, але закон чітко визначає, що референдум незаконний.

«Я пропоную щось набагато більш розумне, діалог. Я закликаю більше не робити ніяких кроків у протилежному напрямку», – сказав Рахой.

Нагадаємо, у грудні Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії щодо проведення референдуму про незалежність провінції у 2017 році.

Як відомо, 9 листопада 2015 року парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії.

Уряд Іспанії відразу оскаржив це рішення, тому дія резолюції були призупинена з 11 листопада минулого року.

1 серпня 2016 року Конституційний суд Іспанії призупинив дію резолюції про незалежність Каталонії.