Реформа медицини: Українці з 1 січня мають починати шукати своїх лікарів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В.о. міністра повідомила, що до 1 квітня має бути запущено базовий рівень E-Health з реєстром лікарів і пацієнтів

З 1 січня 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, їм на це буде виділено півроку.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю «Українській правді».

«З 1 січня розпочинається зміна у первинній ланці. Люди мають починати шукати своїх лікарів - на це є півроку. А вже у липні ми сподіваємось розпочати підписання договорів між пацієнтами і лікарями», - розповіла Супрун.

За її словами, за ці шість місяців МОЗ працюватиме з регіонами, аби міста і територіальні громади вирішили, як у них виглядатиме первинна ланка.

«Чи це будуть центри первинної допомоги, чи поліклініки, чи приватні клініки. Для нас важливо, що вони мають гарантувати наявність первинної ланки, доступ до неї», - сказала в.о. міністра.

Крім того, за словами Супрун, до липня МОЗ планує зібрати «всі реєстри пацієнтів, які існують у країні, а їх дуже багато».

В.о. міністра повідомила, що до 1 квітня має бути запущено базовий рівень E-Health з реєстром лікарів і пацієнтів.

«Зараз ми вносимо в ту систему всі наявні дані. Відтак спускаємо її на первинну ланку з липня, аби всі лікарі вписали в базу своїх пацієнтів», - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, як пацієнтам зорієнтуватися з вибором хорошого лікаря, Супрун сказала, що в такому випадку «дуже гарно працює «сарафанне радіо», оскільки люди передають один одному, задоволені чи ні вони своїм лікарем.

«Пацієнти задоволені чи не задоволені, вони передають інформацію один одному. Так само й лікарі. У багатьох пацієнтів є знайомі лікарі, або спеціалісти, у яких вони вже були, від них також можна дізнатися, де є хороший лікар і куди можна піти. Якщо я живу в селі й там є п’ять лікарів, то я почну працювати з одним із них і з часом побачу, гарний він чи ні», - підкреслила в.о. міністра.

При цьому Супрун не виключає, що у перший рік люди будуть частіше змінювати своїх лікарів, оскільки підписаний договір можна змінювати, якщо лікар чи пацієнти не хочуть далі співпрацювати.

«Але ми сподіваємося, що за рік-два все стихне, і ми всі будемо мати своїх лікарів», - резюмувала вона.