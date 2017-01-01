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    Ремонт ліній електропостачання до Авдіївки завершений

    • Сьогодні, 16:32
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    <p>З вини бойовиків кілька днів не могли&nbsp;бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки</p>

    З вини бойовиків кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки

    Розпочався етап приєднання до трансформаторних підстанцій

    Роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.

    Про це повідомив президенту Петру Порошенку віце-прем'єр Геннадій Зубко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

    «Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій», - додав він.

    Як відомо, з вини бойовиків  кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.

    Так, у суботу бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

    У суботу ввечері голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК знову дала гарантії припинення вогню в Авдіївці на неділю.

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