Реставратори знайшли у Львові масові поховання людей

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Фото Володимира Заборовського

Останки знайшли 31 травня, під час реставрації муру біля костелу

Невідомі останки знайшли на території костелу святого Лазаря у Львові. Вони походити із 40-х років з Тюрми на Лонцького, яка розташована поруч з костелом святого Лазаря у Львові. Про це повідомив Роман Гунда, голова правління ГО «Меморіал», виданню Zaxid.net.

«Раніше тут був шпиталь для найбідніших людей у Львові, під час війни його закрили і тут було дуже зручно закопувати тіла, територія не проглядалася з вулиці. Знайдені кістки – це тільки початок, впевнений, що після ретельного дослідження тут знайдуть іще багато поховань», – розповів Роман Гунда.

Останки виявили під час реставрації муру біля шпиталю.

«Під час укріплення фундаменту майстри виявили останки, які нагадають людські. Ми їх поскладали у коробки і написали звернення до директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Святослава Шеремети та голові правління ГО «Меморіал» Роману Гунді з проханням допомогти розібратися з цими останками», - розповів виданню Володимир Заборовський, директор Львівської державної хорової школи «Дударик», яка розташована на території костелу.

Наразі знайдені останки зберігають у коробці на території костелу Лазаря. Кому саме належать кістки археологи будуть з’ясовувати згодом.