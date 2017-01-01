Атаку на АТБ Сергій Рибалка здійснював через екс-помічника Андрія Клюєва?

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Військові впевнені, що кампанію проти АТБ було інспіровано російськими спецслужбами з метою підриву економічної ситуації в Україні

Інформаційна диверсія проти торгової мережі АТБ є частиною діяльності «п’ятої колони» в Україні. Так вважають військові, офіцери, учасники АТО, які звернулися з листом до Ради національної безпеки та оборони і особисто її секретаря Олександра Турчинова. Військові просять РНБО сприяти у проведенні всебічного розслідування фактів організації та фінансування народним депутатом Сергієм Рибалкою рейдерського захоплення мережі «АТБ» шляхом дискредитаційної PR-кампанії та закону про націоналізацію.

«На нашу думку, такі дії народного депутата і державного діяча підривають економічну безпеку та незалежність країни, особливо в умовах війни, а також мають ознаки злочину проти державності. Дана торговельна мережа, очевидно, обрана для інформаційної PR-атаки не випадково, адже вона є однією з найбільших і налічує понад 800 магазинів в усіх регіонах країни. АТБ забезпечує понад 50 000 робочих місць для своїх співробітників, маючи соціально орієнтовану цінову політику для своїх покупців», – йдеться у зверненні військових до РНБО.

На думку підписантів, серед яких капітан 1-го рангу, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков, контр-адмірал, перший командувач ВМС України Борис Кожин, екс-начальник штабу добровольчого батальйону «Айдар» Тимур Баротов, ветеран 28-ї бригади Олег Кравець, боєць 54-го розвідувального батальйону Георгій Куц (разом – 15 підписів), ГПУ та СБУ мають якнайшвидше визначити та покарати координаторів замовлення рейдерської атаки на АТБ, дії яких було задокументовано під час журналістського розслідування активістів Олексія Станчевського, Костнянтина Диканя та Дмитра Воронкова.

Військові впевнені, що кампанію проти АТБ було інспіровано російськими спецслужбами з метою підриву економічної ситуації в Україні. І головними виконавцями цього спецзавдання ФСБ, на думку військових, був не тільки народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка, а й його офіційний помічник Артем Петренко. Саме Петренко, згідно з матеріалами розслідування Станчевського, Диканя та Воронкова, був головним координатором інформ-кампанії із захоплення АТБ. Військові нагадали, що до Революції гідності Артем Петренко був багаторічним речником та керівником прес-служби Андрія Клюєва. І на посаді віце-прем’єра, і на посаді секретаря РНБО, і на посаді глави Адміністрації президента Януковича.

«Головним координатором став офіційний помічник-консультант народного депутата Сергія Рибалки – Артем Михайлович Петренко. Цей громадянин у 2007–2014 роках працював помічником, прес-секретарем та провідним радником з інформаційної політики Андрія Клюєва, який нині разом із Віктором Януковичем переховується від українського правосуддя в Росії. В тому числі – і за участь у кривавому розстрілі Небесної сотні у лютому 2014-го», – йдеться у зверненні військових до РНБО.

Як зазначив капітан 1-го рангу, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков в ефірі телеканала «24», саме через Клюєва, Петренка та Рибалку ФСБ могло здійснювати власну кампанію з дестабілізації економічної ситуації в Україні та створення продовольчого дефіциту і голодних бунтів.

«Хто він, цей Рибалка? Людина, яка очолює один з головних комітетів Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. Людина, яка має величезний вплив на економіку України. А помічниками у нього є колишні помічники Клюєва. А де Клюєв? У Росії. Тому ми і звернулися до відповідних структур: панове, розслідуйте. Бо це – економічна безпека держави. Ми – військові. Економічна безпека, військова безпека – вони взаємопов’язані. Якщо буде підірвано економічну безпеку, – це якраз і потрібно окупанту», – заявив Євген Лупаков в ефірі телеканала «24».