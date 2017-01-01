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    Атаку на АТБ Сергій Рибалка здійснював через екс-помічника Андрія Клюєва?

    • Сьогодні, 12:29
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    Військові впевнені, що кампанію проти АТБ було інспіровано російськими спецслужбами з метою підриву економічної ситуації в Україні

    Інформаційна диверсія проти торгової мережі АТБ є частиною діяльності «п’ятої колони» в Україні. Так вважають військові, офіцери, учасники АТО, які звернулися з листом до Ради національної безпеки та оборони і особисто її секретаря Олександра Турчинова. Військові просять РНБО сприяти у проведенні всебічного розслідування фактів організації та фінансування народним депутатом Сергієм Рибалкою рейдерського захоплення мережі «АТБ» шляхом дискредитаційної PR-кампанії та закону про націоналізацію.

    «На нашу думку, такі дії народного депутата і державного діяча підривають економічну безпеку та незалежність країни, особливо в умовах війни, а також мають ознаки злочину проти державності. Дана торговельна мережа, очевидно,  обрана для інформаційної PR-атаки не випадково, адже вона є однією з найбільших і налічує понад 800 магазинів в усіх регіонах країни. АТБ забезпечує понад 50 000 робочих місць для своїх співробітників, маючи соціально орієнтовану цінову політику для своїх покупців», – йдеться у зверненні військових до РНБО.

    На думку підписантів, серед яких капітан 1-го рангу, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков, контр-адмірал, перший командувач ВМС України Борис Кожин, екс-начальник штабу добровольчого батальйону «Айдар» Тимур Баротов, ветеран 28-ї бригади Олег Кравець, боєць 54-го розвідувального батальйону Георгій Куц (разом – 15 підписів), ГПУ та СБУ мають якнайшвидше визначити та покарати координаторів замовлення рейдерської атаки на АТБ, дії яких було задокументовано під час журналістського розслідування активістів Олексія Станчевського, Костнянтина Диканя та Дмитра Воронкова.

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    Військові впевнені, що кампанію проти АТБ було інспіровано російськими спецслужбами з метою підриву економічної ситуації в Україні. І головними виконавцями цього спецзавдання ФСБ, на думку військових, був не тільки народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка, а й його офіційний помічник Артем Петренко. Саме Петренко, згідно з матеріалами розслідування Станчевського, Диканя та Воронкова, був головним координатором інформ-кампанії із захоплення АТБ. Військові нагадали, що до Революції гідності Артем Петренко був багаторічним речником та керівником прес-служби Андрія Клюєва. І на посаді віце-прем’єра, і на посаді секретаря РНБО, і на посаді глави Адміністрації президента Януковича.

    «Головним координатором став офіційний помічник-консультант народного депутата Сергія Рибалки – Артем Михайлович Петренко. Цей громадянин у 2007–2014 роках працював помічником, прес-секретарем та провідним радником з інформаційної політики Андрія Клюєва, який нині разом із Віктором Януковичем переховується від українського правосуддя в Росії. В тому числі – і за участь у кривавому розстрілі Небесної сотні у лютому 2014-го», – йдеться у зверненні військових до РНБО.

    Як зазначив капітан 1-го рангу, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков в ефірі телеканала «24», саме через Клюєва, Петренка та Рибалку ФСБ могло здійснювати власну кампанію з дестабілізації економічної ситуації в Україні та створення продовольчого дефіциту і голодних бунтів.

    «Хто він, цей Рибалка? Людина, яка очолює один з головних комітетів Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. Людина, яка має величезний вплив на економіку України. А помічниками у нього є колишні помічники Клюєва. А де Клюєв? У Росії. Тому ми і звернулися до відповідних структур: панове, розслідуйте. Бо це – економічна безпека держави. Ми – військові. Економічна безпека, військова безпека – вони взаємопов’язані. Якщо буде підірвано економічну безпеку, – це якраз і потрібно окупанту», – заявив Євген Лупаков в ефірі телеканала «24».

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