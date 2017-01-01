Рейтинг Трампа впав до мінімуму за час його президентства

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Президент США Дональд Трамп

Лише 37% респондентів підтримали діяльність Трампа на посади

Рейтинг підтримки діяльності президента США Дональда Трампа на посаді впав до найнижчої точки за весь час його президентства і склав 37%.

Про це з посиланням на результати опитування американської служби опитувань громадської думки Gallup, пише The Hill.

Лише 37% респондентів підтримали діяльність Трампа на посади, у той час як 58% опитаних оцінюють її негативно.

Такі дані засновані на результаті опитування 1500 дорослих громадян США. Відносна похибка становить 3%.

Падіння рейтингу відбулося після того, як республіканці внесли пропозицію про скасування та заміни програми охорони здоров'я, введеної за президентства Барака Обами Obamacare.

Також видання наводить, як причину падіння рейтингу Трампа, той факт, що минулого тижня федеральний суддя на Гаваях заблокував дію вже другого указу президента про тимчасову заборону в'їзду в США громадянам декількох переважно мусульманських країн.

Раніше в цьому місяці аналогічний опитування телеканалу Fox News показав, що діяльність Трампа схвалювали 43% опитаних, а 51% респондентів були незадоволені роботою президента.