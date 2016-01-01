Режим тиші: За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 44 ворожих обстрілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках

Окупанти у зоні АТО продовжують обстріли позицій українськх військових на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли, передає прес-центр штабу АТО.

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках.

На Маріупольському — зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів — Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї — Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.