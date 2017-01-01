РФ бажає стерти з лиця землі українську націю – російський історик

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Ігор Чубайс

Путін не мав права вводити війська на територію України – Ігор Чубайс

Українці і росіяни - різні національності, а заяви про єдину націю свідчать про бажання стерти першу з лиця землі. Таку думку в ефірі радіостанції «Ехо Москви» висловив російський історик і філософ Ігор Чубайс.

«Так, гарне питання. Тобто ви хочете стерти українців з лиця землі... У нас не вивчають українську мову, її навіть в Криму не вивчають... Це спосіб стерти українців», - сказав він.

«Це різні національності, різні мови. Дуже близькі, але різні, неоднакові. Хоча свого часу ще Бісмарк сказав, що діалект відрізняється від мови тим, що у мови є своя армія і своя поліція. Тобто якщо є держава, то це люксембурзький мова та німецька...» - наголосив Чубайс.

Крім того, історик поставив на місце ведучих «Еха Москви», заявивши, що Путін не мав права вводити війська на територію України і додав: «Мені важко уявити, щоб Путін був проти війни в Україні, а його змусили, змусили, йому подітися нікуди ... Путін несе відповідальність за війну з Україною поза всяким сумнівом. Я так вважаю, так».