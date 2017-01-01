

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський

Жебрівський заявив, що у влади достатньо сил для попередження провокація

Представники російських спецслужб на Донбасі намагаються розгойдати ситуацію в Маріуполі напередодні травневих свят. Про це заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Є намагання деяких сил і, в першу чергу, прихованої агентури «рашки» розгойдати ситуацію, в першу чергу, в Маріуполі перед Днем пам'яті загиблих у Другій світовій війні, як кажуть «за поребриком», Днем перемоги. Але у нас є адекватна відповідь. І навіть той, хто задумав це зробити, повинен знати, що кара буде невідворотною... У нас в арсеналі достатньо сил, засобів та заходів для припинення всякого розгойдування ситуації», - заявив він в ефірі «112 Україна», додавши, що на підконтрольній Україні частині Донецької області пануватиме спокій.

Нагадаємо, на травневі свята поліція Донецької області перейшла на посилений режим несення служби.