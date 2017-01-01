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    РФ намагається розхитати ситуацію в Маріуполі перед 9 травня - Жебрівський

    • Сьогодні, 09:38
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    Голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський
    Голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський

    Жебрівський заявив, що у влади достатньо сил для попередження провокація

    Представники російських спецслужб на Донбасі намагаються розгойдати ситуацію в Маріуполі напередодні травневих свят. Про це заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Є намагання деяких сил і, в першу чергу, прихованої агентури «рашки» розгойдати ситуацію, в першу чергу, в Маріуполі перед Днем пам'яті загиблих у Другій світовій війні, як кажуть «за поребриком», Днем перемоги. Але у нас є адекватна відповідь. І навіть той, хто задумав це зробити, повинен знати, що кара буде невідворотною... У нас в арсеналі достатньо сил, засобів та заходів для припинення всякого розгойдування ситуації», - заявив він в ефірі «112 Україна», додавши, що на підконтрольній Україні частині Донецької області пануватиме спокій.

    Нагадаємо, на травневі свята поліція Донецької області перейшла на посилений режим несення служби.

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