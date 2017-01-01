Рибалка із фракції Ляшка може втратити мандат – нардеп Веселова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Веселова

Нардеп сподівається, що правоохоронні органи дослідять ситуацію і нададуть свої висновки: чи дійсно був склад злочину, чи ні

Депутат Сергій Рибалка із Радикальної партії Олега Ляшка може втратити депутатський мандат і понести відповідальність.

Про це повідомила народний депутат України (фракція «Об’єднання «Самопоміч») Наталія Веселова в ефірі одного з телеканалів.

«Знаю, що на початку 2015 року було зареєстровано законопроект «Про націоналізацію АТБ». Причому це було зроблено синхронно з так званою націоналізацією мережі АТБ на непідконтрольній території в Донецькій області. І це мені видалося доволі дивним. Тому що, коли українські політики діють синхронно із якимись незаконними терористичними угрупованнями, це вже наводить на якісь думки, скажімо так, підозрілі. Чим спричинені такі дії, наскільки вони законні? Я не бачила підстав для націоналізації тієї мережі, яка зараз діє на підконтрольній території України. Це – законний бізнес, який сплачує податки в державний бюджет (5,5 млрд грн. – Ред.)», – заявила народний депутат.

На запитання журналіста про те, що існує спланована брудна піар-кампанія проти бізнес-групи АТБ і курує її народний депутат України (голова Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності) Сергій Рибалка, Наталія Веселова повідомила, що знайома з цією ситуацією.

«До мене зверталися активісти, які брали участь в експерименті (з приводу замовної кампанії проти АТБ. – Ред.). Вони надали матеріали щодо чорного піару проти АТБ, а це була досить потужна така акція. І я чула, що тут задіяний колега – Сергій Рибалка із партії Ляшка (Радикальна партія Олега Ляшка. – Ред.). І, оскільки до мене звернулися громадяни із зверненням, я повинна була їх опрацювати і направила свої депутатські звернення до СБУ, Генпрокуратури для того, щоб розібралися з цією ситуацією. Я сподіваюся, що правоохоронні органи дослідять цю ситуацію і нададуть нам свої висновки: чи дійсно там був якийсь склад злочину, чи ні», – закцентувала народний депутат.

До того ж Наталія Веселова повідомила у соціальних мережах: «За результатами слідства Верховна Рада України повинна прийняти рішення щодо доцільності зайняття Сергієм Рибалкою місця в українському парламенті».

Тому на запитання журналіста Newsone про те, чи справді після розслідування ГПУ та СБУ Сергій Рибалка може понести відповідальність і навіть втратити депутатський мандат, Наталія Веселова відповіла: «Думаю, все залежатиме від результатів проведення розслідування. Дійсно, якщо такий факт буде встановлено (замовний характер дискредитації мережі супермаркетів АТБ. – Ред.), то ГПУ повинна буде підготувати таке подання про зняття недоторканності з депутата (Сергія Рибалки)».

«Такі дії депутата Рибалки, який застосовує методи, що застосовують у так званій «Л/ДНР», на думку підписантів заяви (громадських активістів, які звернулися до ГПУ. – Ред.), можуть призвести навіть до продовольчої кризи. Адже сьогодні мережа АТБ налічує 800 магазинів. І гарних наслідків (від його дій) не буде», – вважає нардеп.