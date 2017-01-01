Різанина в запорізькому кафе: загинув чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли поліцейські прибули на виклик у кафе, де сталася бійка, медики «швидкої» вже констатували смерть потерпілого

В кафе по вулиці Олександра Говорухи (колишня Радгоспна) у Комунарському районі Запоріжжя 16 квітня між п’яними відвідувачами почалася бійка, яка закінчилася різаниною та смертю одного з учасників бійки. Про це повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції міста.

Поліцейські прибули на виклик у кафе, де сталася бійка. Коли вони приїхали, медики «швидкої» вже констатували смерть потерпілого.

Тоді поліцейські допитали працівників і відвідувачів кафе. Опитані розповіли, що знають одного з імовірних нападників. Патрульні вирушили за місцем його проживання. Вдома поліцейські затримали 29-річного хлопця, серед речей якого був ніж, яким було завдано ударів у кафе.

Другого зловмисника, який виявився тим, хто завдав смертельного удару ножем, затримав уже інший екіпаж патрульних. Вони прибули за викликом на вулицю Космічну, де на дівчину напав зловмисник, вдаривши її цеглиною по голові. Зі слів потерпілої, п’яний молодик хвалився їй, що «підрізав» людину.

Патрульні затримали п’яного чоловіка та доправили його в кафе, де сталася бійка. Там його впізнали. Зловмисника привезли до Комунарського райвідділку Нацполіції.

Джерело: УНН