Родичів спікера Держдуми РФ визнано святими

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В'ячеслав Володін

Йдеться про репресованих у 1930-х роках священика Якова Логінова і диякона Пилипа Лєтова

Родичів спікера Держдуми В'ячеслава Володіна – священика Якова Логінова і диякона Пилипа Лєтова – зарахували до лику святих. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на джерела з оточення Володіна.

За інформацією видання, і Логінова, і Лєтова було репресовано в 1930-х і вони загинули в ГУЛАГу. Як розповіли «Медузі» джерела в оточенні Володіна, Лєтов доводиться йому прадідом за материнською лінією, а Логінов – далеким родичем.

У 2011 році Логінов став святим Саратовської єпархії Російської православної церкви, а Лєтова зарахували до лику новомучеників і сповідників рішенням Священного синоду РПЦ.

Про те, що ці люди є родичами Володіну, в 2005 році повідомляв інформаційно-аналітичний портал Саратовської і Вольської єпархії «Православ'я і сучасність». За інформацією видання, в серпні Володін був на літургії в Покровському храмі і молився «за упокій своїх родичів – священика Якова Івановича Логінова і диякона Пилипа Трохимовича Лєтова, останніх священнослужителів Самодурівського храму (Самодурівка – колишня назва села Білогорне у Вольському районі Саратовської області. – Ред.), загиблих у ГУЛАГу».

Джерело: Дождь