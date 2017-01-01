Родина депутата, який хотів здати Крим в оренду, має низку компаній у США

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Андрій Артеменко

Постачання нафти, газу та логістичні послуги. Чим володіє родина «орендодавця» Криму Артеменка у США

«Главком» знайшов американські активи родини скандально відомого депутата Андрія Артеменка, про які він не повідомив у декларації.

У статті «Главкома» йдеться, що Артеменко має стосунок до ТОВ «Глобалбізнесгруп ГМБХ». Іншим співвласником компанії є «Глобал Есетс Інк» (США, Флорида). У реєстрах юросіб США можна побачити, що керівниками американської компанії Global Assets INC. з Флориди є Аndrii P Artemenko та Oksana Kuchma.

Ім’я Аndrii P Artemenko можна знайти серед менеджерів ще однієї фірми зі США – Airtrans Group.

На сторінках сайту компанії є зображення українських транспортних літаків на кшталт Ан-124-100, що символізує один із напрямків діяльності фірми. Згідно з презентацією, Airtrans Group є одним з ключових постачальників нафти і газу, логістичних послуг у Майамі. Президентом компанії зазначено Mr. Kraskovskiy Glib, керівником – Mr. Yan Aronov, віце-президент – знову Оксана Кучма.

Крім того, не зазначено у декларації Артеменка, що топ-менеджерами іншої фірми зі США Alphanet Technologies, Inc. є Krisitina Artemenko та Oksana Kuchma. Зазначимо, одну з дочок народного депутата звуть Крістіна. Oksana Kuchma та Andy Viktor Kuchma (носієм останнього імені може виявитися Андрій Вікторович Артеменко) також є керівниками ще однієї організації у США – Our World Charity Fund.

В Україні у родини Артеменка також є бізнес. Наприклад, авіаційна компанія «Спец-Авіа-Альянс», засновником якої виступає Оксана Кучма. До анексії Криму серед керівників компанії «Бельбек-Авіа», що розташована на півострові, було ім’я Артеменка Віктора Андрійовича.

Одна з перших фірм депутата – «Кріста», – вочевидь, названа на честь дочки Крістіни, перебуває у стані ліквідації. До речі, Крістіна – єдина дитина Артеменка із громадянством України. Син Едвард-Даніель і дочка Амбер Катерина – американці. Ще один син, Віталій, – громадянин Канади.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»