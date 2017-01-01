Родина секретаря міськради Дніпра від «Самопомочі» опинилася в епіцентрі скандалу із тендерами – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видання зазначає, що в разі, якщо із заводом «Майстер-профі» буде укладено договір, то компанія, що має відношення до батька секретаря міськради Дмитра Мішалова, отримає майже мільйон гривень за розробку проекту

Секретар міськради Дніпра, лідер дніпровського відділення партії «Самопоміч» В'ячеслав Мішалов знову опинився в центрі тендерного скандалу. Про це повідомляє «Бюро.UA».

16 лютого 2017 року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради провів тендер на закупівлю послуг з проектування капремонту шляхопроводу по вулиці Передовій. Очікувана сума закупівлі становила 968 742 гривень.

У тендері брало участь шість компаній: ТОВ «Мостстройком», ТОВ «Укренергостандарт», ДП «Державний інститут з проектування підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», ПП «НВФ «Мостопроект», ПП «Технотранспроект» і ТОВ «Завод «Майстер-профі». Як раніше повідомляло «Бюро.UA», остання компанія контролюється, зокрема, батьком нинішнього секретаря Дніпровської міськради В'ячеслава Мішалова Дмитром Мішаловим.

Пропозиція ТОВ «Завод «Майстер Профі» була найдорожчою. Спочатку вона становила 968 742 гривень, в результаті торгів компанія знизила ціну до 959 742 гривень. Різниця між найдешевшою і найдорожчою пропозицією становила понад 600 тисяч гривень.

«Саме стільки зміг заощадити замовник. Але, судячи з результатів торгів, такого бажання у замовника, м'яко кажучи, не було», – повідомляє головний антикорупційний портал Дніпра.

3 березня тендерний комітет відхилив останню з решти пропозицій – пропозицію ПП «Технотранспроект» через те, що компанія не надала копію паспорта представника, який уповноважений підписувати договір, а 7 березня переможцем було оголошено ТОВ «Завод «Майстер-профі».

Видання зазначає, що в разі, якщо із заводом «Майстер-профі» буде укладено договір, то компанія, що має відношення до батька секретаря міськради Дмитра Мішалова, отримає майже мільйон гривень за розробку проекту.

Як повідомляло видання «Віснику державних закупівель», після того як В'ячеслав Мішалов був обраний за списками партії «Самопоміч» до міської ради, а в березні 2016 року обійняв крісло секретаря міської ради, компанії його батька почали регулярно отримувати багатомільйонні підряди від мерії. У період з листопада 2015 року по жовтень 2016 року компанії, що мають відношення до Дмитра Мішалова, загалом виграли тендери на суму 466 мільйонів гривень.

У листопаді 2016 року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради за результатами тендера замовив ТОВ «Завод Майстер-профі» капітальний ремонт Центрального мосту через річку Дніпро за 177,79 млн грн. Серед усіх тендерних заявок пропозиція фірми Мішалова-старшого була однією з найдорожчих, проте саме вона виявилася найпривабливішою для міста.

Крім фірм Дмитра Мішалова, бюджетні гроші дістаються і структурам самого секретаря міської ради. За даними видань «Наші гроші» і «Бюро.UA», фірми В'ячеслава Мішалова отримали понад 40 млн гривень за проведення інтернету до міських шкіл і за розробку системи, що має підвищити прозорість міської влади перед городянами.

Джерело: Українські новини