Роналду можуть посадити на п'ять років за ухилення від сплати податків

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Кріштіану Роналду

Роналду ухилявся від сплати більш ніж € 600 тис

Нападнику мадридського «Реала» Кріштіану Роналду загрожує п'ять років в'язниці за ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє Marca.

За даними видання, міністерство фінансів Іспанії підтримало обвинувачення податкової служби на адресу португальця.

Податкова служба Іспанії звинуватила 32-річного форварда в ухиленні від сплати податків з прибутку від реалізації іміджевих прав в період з 2011 по 2014 роки.

Податківці вже передали справу португальця в прокуратуру.

Португалець може отримати штраф у 8 мільйонів євро.

Дане правопорушення можна кваліфікувати як кримінальний злочин і футболіста «Реала» можуть посадити на п'ять років.

Не дивлячись на це міністерство фінансів визнало, що на винесення вироку можуть вплинути різні пом'якшувальні фактори - визнання футболістом своєї провини і повна виплата прихованої суми.

Це може привести до скорочення призначеного терміну до 15 місяців.