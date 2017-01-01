Росія готується провести вибори у «ДНР» за власними правилами – Тимчук

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Народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук

За даними нардепа, з березня триває установка про те, щоб у «ЛНР» і «ДНР» були готові до проведення місцевих виборів

Заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про бажання створити конфедерацію з Україною свідчить про підготовку Росією «місцевих виборів» за власними правилами.

Про це заявив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Це свідчення тієї лінії з проведення місцевих виборів, яку спочатку обрала Москва», – зазначив експерт.

За його словами, останній рік спроби провести місцеві вибори не за українським законодавством було заморожено, однак з березня з'являються дані про те, що йде установка, щоб у «ЛНР» і «ДНР» були готові до проведення місцевих виборів.

«Зараз з'являється інформація про те, що у «ЛНР» і «ДНР» триває підготовка з варіантом проведення виборів за українським законодавством. Ось заяву про конфедерацію знову-таки варто розглядати в руслі підготовки до таких виборів бойовиками вже під контролем Москви і без участі України», – підсумував експерт.

Раніше ватажок «ДНР» Олександр Захарченко зробив заяву про те, що «ДНР» та «ЛНР» готові бути в складі України як конфедерації.