Росія хоче, щоб за безлад, який вона влаштувала в Сирії, платив Захід – Financial Times

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На відновлення Сирії можуть піти десятки мільярдів доларів

Росія попросила західні країни виділити мільярди доларів на відновлення Сирії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на іноземних дипломатів.

«Вони (Росія. – Ред.) прийшли, навели безлад, все зруйнували і хочуть тепер, щоб ми за все це платили», – сказав виданню європейський дипломат.

За словами співрозмовників видання, минулого тижня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов на зустрічі послів ЄС заявив, що питання відновлення Сирії стане головним у порядку денному. На відновлення Сирії можуть піти десятки мільярдів доларів, і Богданов додав, що від Росії в цьому питанні «не слід чекати нічого», зазначили джерела видання.

Очікується, що це питання обговорюватимуть на переговорах між урядом Сирії та опозицією, які відбуваються під егідою ООН 23 лютого в Женеві. Інші країни, швидше за все, відкинуть російську ініціативу, бо вважають Росію відповідальною за руйнування великих міст, таких як Алеппо.

Нещодавно міністри закордонних справ Німеччини та Франції висловили сумнів з приводу швидких позитивних результатів переговорів щодо врегулювання сирійського конфлікту, які заплановані на наступний тиждень у Женеві.

Нагадаємо, Високий переговорний комітет сирійської опозиції вважає за необхідне почати обговорення питання перехідного періоду на переговорах із сирійською владою у Женеві.