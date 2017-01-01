Росія не надає даних про двох засуджених за торгівлю людьми українців

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Олійник та Бородач були затримані представниками МВС РФ під час проведення переговорів з купівлі-продажу органів

Росія з кінця жовтня 2016 року і до сьогодні не надала жодної інформації про двох засуджених нібито за торгівлю людьми українців.

Про це Громадському розповіла координаторка проекту «Медійна ініціатива за права людини» Марія Томак, яка звернулась до Міністерства закордонних справ України із запитом про інформацію щодо затримання зазначених громадян України: Олійник Марії та Бородача Андрія.

Посольство України, з метою отримання офіційної інформації по даній справі 31 жовтня 2016 року надіслало запит до головного управління Міністерства внутрішніх справ Росії , а 1 листопада — до Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по місту Москва.

У зв’язку з неотриманням відповіді від зазначених російських органів та відсутністю офіційного повідомлення про затримання згаданих громадян від компетентних органів РФ, Посольством також було надіслано відповідну ноту до МЗС Росії.

Станом на 3 березня, як зазначила Марія Томак, офіційної відповіді отримано не було.

Зазначимо, що згаданих громадян було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 127.1 КК РФ. По версії слідства, вони змусили надавати послуги інтимного характеру 22-річну громадянку України, а в подальшому примусили її до незаконного донорства органів (продати нирку).

Олійник та Бородач були затримані представниками МВС РФ під час проведення переговорів з купівлі-продажу органів.

31 жовтня 2016 року на офіційному сайті Слідчого комітету РФ було розміщено інформацію, що проти громадян України Олійник та Бородача було порушено кримінальну справу за фактом нібито торгівлі людьми.

21 лютого 2017 року в РФ заявили, що вироком суду Марії Олійник призначено покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі, а Андрію Бородачу — у вигляді 3 років позбавлення волі, обом з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Джерело: Громадське