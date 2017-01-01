Росія оголосила про скорочення угруповання військ у Сирії

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Крейсер «Адмірал Кузнєцов» Північного флоту РФ

Першими Сирію залишать кораблі на чолі з крейсером «Адмірал Кузнєцов»

Міноборони Росії розпочало скорочення угруповання військ у Сирії відповідно до рішення президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив начальник Генштабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов, повідомляє ТАСС.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна міноборони Росії береться до скорочення угруповання збройних сил у Сирії», – сказав він.

Герасимов також розповів, що першими Сирію залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з авіаносним крейсером «Адмірал Кузнєцов».

Як відомо, «Адмірал Кузнєцов» за місяць втратив два винищувачі. Перша аварія сталася 14 листопада. Тоді винищувач МіГ-29 розбився під час заходження на посадку.

Флотилія російських кораблів 21 жовтня увійшла в Ла-Манш. На чолі флотилії – крейсер «Адмірал Кузнєцов», який задимів усю протоку.

У Путіна пояснювали, навіщо відправили до Сирії свій авіаносець.