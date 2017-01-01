Росія передала Україні 12 засуджених з окупованого Криму

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Сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму

Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання в окупованому Криму. Про це повідомляє ТАСС.

Трохи раніше прес-служба омбудсмена повідомляла, що в районі п. п. Гоптівка відбувається передача 12 в'язнів з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України.

Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Омбудсмен України Валерія Лутковська.

Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.