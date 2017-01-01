  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія передала Україні 12 засуджених з окупованого Криму

    • Сьогодні, 14:28
    • Розсилка

    Сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму

    Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання в окупованому Криму. Про це повідомляє ТАСС.

    Трохи раніше прес-служба омбудсмена повідомляла, що в районі п. п. Гоптівка відбувається передача 12 в'язнів з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України.

    Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Омбудсмен України Валерія Лутковська.

    Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.

    Читайте також
    Крим окупанти в Криму засуджені в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ