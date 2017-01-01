Росія передала Україні 12 засуджених з окупованого Криму
- Сьогодні, 14:28
-
Розсилка
Сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму
Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання в окупованому Криму. Про це повідомляє ТАСС.
Трохи раніше прес-служба омбудсмена повідомляла, що в районі п. п. Гоптівка відбувається передача 12 в'язнів з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України.
Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснюється шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Омбудсмен України Валерія Лутковська.
Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.