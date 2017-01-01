Росія передасть Україні 16 ув’язнених із Криму
- Сьогодні, 00:09
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Спочатку сторони домовлялися про передачу 18 засудженихРосія передасть Україні 16 ув’язнених, які відбували покарання на території Криму до його окупації. Про це заявили у Міністерстві юстиції Росії, повідомляє федеральна агенція ТАСС.
«Від української сторони отримано згоду на переміщення ряду громадян України, які відбувають покарання в установах ФСИН Росії і були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі перед 18 березня 2014 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спочатку сторони домовлялися про передачу 18 засуджених, проте в одного з них виявили російське громадянство, а інший вийшов за умовно-достроковим звільненням.