Росія передасть Україні 16 ув’язнених із Криму

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Спочатку сторони домовлялися про передачу 18 засуджених

Росія передасть Україні 16 ув’язнених, які відбували покарання на території Криму до його окупації. Про це заявили у Міністерстві юстиції Росії, повідомляє федеральна агенція ТАСС.

«Від української сторони отримано згоду на переміщення ряду громадян України, які відбувають покарання в установах ФСИН Росії і були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі перед 18 березня 2014 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку сторони домовлялися про передачу 18 засуджених, проте в одного з них виявили російське громадянство, а інший вийшов за умовно-достроковим звільненням.