Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації

У районі Авдіївки Донецької області командування російсько-окупаційними військами поповнює передову найманцями з Кавказу – дагестанцями і кадировцями.

Про це повідомляє ТСН.

За даними журналістів, прямо навпроти позицій Збройних сил України тепер стоять найманці з Дагестану, а у другій лінії ворожої оборони пліч-о-пліч із російськими кадровиками - кадировці.

«Вдень вони не стріляють – одиночні, в основному. Провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – і всю ніч до ранку», - розповів український боєць з позивним Локомотив.

Інший український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації, як і розсилка SMS.

Окупанти до переднього краю активно перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.