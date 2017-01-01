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    Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців, - ЗМІ

    • Сьогодні, 08:38
    • Розсилка

    Український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації

    У районі Авдіївки Донецької області командування російсько-окупаційними військами поповнює передову найманцями з Кавказу – дагестанцями і кадировцями.

    Про це повідомляє ТСН.

    За даними журналістів, прямо навпроти позицій Збройних сил України тепер стоять найманці з Дагестану, а у другій лінії ворожої оборони пліч-о-пліч із російськими кадровиками - кадировці.

    «Вдень вони не стріляють – одиночні, в основному. Провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – і всю ніч до ранку», - розповів український боєць з позивним Локомотив.

    Інший український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації, як і розсилка SMS.

    Окупанти до переднього краю активно перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.

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