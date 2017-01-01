Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців, - ЗМІ
- Сьогодні, 08:38
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Розсилка
Український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації
У районі Авдіївки Донецької області командування російсько-окупаційними військами поповнює передову найманцями з Кавказу – дагестанцями і кадировцями.
Про це повідомляє ТСН.
За даними журналістів, прямо навпроти позицій Збройних сил України тепер стоять найманці з Дагестану, а у другій лінії ворожої оборони пліч-о-пліч із російськими кадровиками - кадировці.
«Вдень вони не стріляють – одиночні, в основному. Провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – і всю ніч до ранку», - розповів український боєць з позивним Локомотив.
Інший український військовослужбовець припустив, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації, як і розсилка SMS.
Окупанти до переднього краю активно перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.