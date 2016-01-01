Росія почала погрожувати США щодо санкцій

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У МЗС РФ назвали дезінформацією повідомлення про те, що російські хакери втрутилися в вибори в США

Росія заявила, що якщо США розширять санкції проти РФ за втручання російських хакерів у вибори, то «отримають відповідь».

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

«Якщо в Вашингтоні дійсно зроблять нові ворожі кроки, отримають відповідь. Це стосується і будь-яких дій проти російських дипломатичних представництв в США, які негайно зрикошетять по американським дипломатам в Росії. Можливо, Адміністрації Обами вже зовсім байдуже, що буде з двосторонніми відносинами, але історія навряд чи пробачить їй поведінку за принципом «після нас хоч потоп», – заявили в російському відомстві.

Також в РФ заявили, що адміністрація Обами «не залишає надії наостанок встигнути зробити ще що-небудь погане для відносин з Росією, які вона і так обрушила».

У МЗС РФ назвали дезінформацією повідомлення про те, що російські хакери втрутилися в вибори в США.

«Відверто кажучи, ми вже втомилися від брехні про «російських хакерів», яка продовжує литися в США з самого верху», – заявили в МЗС.

Напередодні The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників повідомляла, що адміністрація Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного і дипломатичного характеру проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року.